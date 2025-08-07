information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 22:12

Trade Desk nomme Alex Kayyal au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trade Desk TTD.O a nommé jeudi Alex Kayyal au poste de directeur financier à compter du 21 août, succédant ainsi à Laura Schenkein.