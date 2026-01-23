Trade Desk en baisse ; Citizens rétrograde sa notation à "market perform"

23 janvier - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O en baisse de 1,2 % à 36,40 $ avant le marché

** Citizens rétrograde l'action de "market outperform" à "market perform" en raison d'une concurrence accrue, l'IA permettant aux annonceurs de passer plus facilement d'une plateforme d'achat publicitaire à une autre

** Stifel réduit les prévisions à 74 $ contre 90 $, ce qui implique une hausse d'environ 100 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 21 des 39 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et 4 à "vendre"; la prévision médiane est de 60 $ - données compilées par LSEG

** Le TTD a chuté de ~68% en 2025