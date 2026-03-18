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Trade Desk chute après la publication d'un rapport selon lequel Publicis aurait déconseillé à ses clients d'utiliser sa plateforme
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout du commentaire de Publicis aux paragraphes 4 et 8) par Anhata Rooprai

Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O ont chuté mercredi, les analystes de Wall Street ayant revu à la baisse l'action après que le géant français de la publicité Publicis Groupe

PUBP.PA a déconseillé à ses clients d'utiliser la plateforme de la société.

L'action a chuté de plus de 5 %, s'ajoutant à la baisse de 7,4 % enregistrée mardi à la suite du rapport d'Ad Age sur un récent audit commandé par Publicis, qui a révélé que Trade Desk avait violé plusieurs clauses de leur accord, ce qui a entraîné la recommandation.

Trade Desk a facturé des frais multiples qui dépassaient les limites de l'accord et a incité les clients à utiliser des fonctions supplémentaires sans leur consentement, indique le rapport, citant l'audit.

Publicis, dans un communiqué envoyé par courriel mercredi, a confirmé le rapport, déclarant qu'"un auditeur indépendant expérimenté a conclu que Trade Desk n'avait pas passé l'audit avec succès. En conséquence, nous ne recommanderons plus Trade Desk... à nos clients."

Contrairement aux écosystèmes publicitaires fermés de Google

GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et de Facebook META.O , propriété de Meta, Trade Desk est un intermédiaire indépendant qui permet aux entreprises d'acheter des publicités et de mener des campagnes sur n'importe quel site web ou application de leur choix.

Trade Desk a déclaré être "au courant des questions liées au processus d'audit de Publicis." Mais elle a ajouté que "toute notion selon laquelle TTD a échoué à un audit n'est pas vraie."

La demande de Publicis "comprenait des demandes de données qui violeraient les accords de confidentialité des clients et des partenaires", a déclaré Trade Desk, mais elle a ajouté qu'elle travaillerait avec l'entreprise pour fournir des alternatives réalisables et d'autres informations détaillées.

Publicis a toutefois déclaré qu'aucune des options proposées par Trade Desk ne permettait de résoudre les problèmes soulevés par l'audit.

Au moins deux sociétés de courtage ont revu Trade Desk à la baisse à la suite de cette nouvelle, tandis que trois ont abaissé leurs objectifs de prix. L'action a chuté de près de 34,7 % cette année, après une baisse de 68 % en 2025.

"Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la prudence des estimations actuelles pour 2026 si la société perd effectivement une partie de sa clientèle à la suite de cet audit", a déclaré la maison de courtage Stifel.

L'entreprise est confrontée à une forte concurrence de la part des "jardins clos" qui intègrent le contenu, le commerce et les données des utilisateurs afin d'attirer les annonceurs. La plateforme d'achat de publicité d'Amazon AMZN.O , en particulier, avec son vaste ensemble de données sur les acheteurs, est devenue un rival redoutable.

Valeurs associées

ALPHABET-A
308,1900 USD NASDAQ -0,88%
AMAZON.COM
210,8654 USD NASDAQ -2,01%
META PLATFORMS
617,9750 USD NASDAQ -0,75%
PUBLICIS GROUPE
71,9800 EUR Euronext Paris -3,90%
THE TRADE DESK RG-A
23,5700 USD NASDAQ -5,98%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 19:21:02.

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