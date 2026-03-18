Trade Desk chute à cause des dégradations et de l'audit de Publicis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O chutent de 4,3 % à 24 $ dans les transactions avant bourse

** Stifel rétrograde l'action de "buy" à "hold", réduit le PT à 26$ de 48$, ce qui implique une hausse de 3,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Rosenblatt passe de "acheter" à "neutre", réduit le PT à 25$ de 36$, ce qui implique une baisse de 0,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le géant français de la publicité Publicis Groupe

PUBP.PA a déclaré à ses clients qu'il ne recommandait plus le TTD pour l'achat de médias numériques à la suite d'un audit - rapport d'Ad Age, 17 mars

** PUBP a déclaré que l'audit a révélé des frais facturés au-delà de ce que l'accord de service principal autorise - Ad Age

** Stifel s'inquiète de la prudence des estimations de TTD pour 2026 si elle perd des clients à la suite de l'audit de PUBP, "et peut-être que d'autres agences suivront leur exemple de manière tout aussi publique"

** "Nous sommes conscients des questions liées au processus d'audit de Publicis. Toute idée selon laquelle TTD aurait échoué à un audit est fausse" - TTD

** PUBP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** La note moyenne de 38 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 32 $ - données compilées par LSEG

** TTD a clôturé en baisse de 7,4 % le 17 mars; jusqu'à la dernière clôture, TTD avait chuté de 34 % cette année