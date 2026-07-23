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Tractor Supply retire son objectif à long terme et revoit à la baisse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 14:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tractor Supply TSCO.O a retiré jeudi ses objectifs de bénéfices et de chiffre d'affaires à long terme et a revu à la baisse ses prévisions pour 2026, pénalisée par une demande modérée pour les articles saisonniers et les produits haut de gamme dans un contexte d'incertitude économique et de taux d'intérêt élevés.

La demande pour les articles non essentiels et dans le secteur des animaux de compagnie est restée modérée, l’inflation en hausse constante, la hausse des prix du carburant et les taux d’intérêt élevés pesant sur les dépenses de consommation.

* Tractor Supply a retiré ses objectifs financiers à long terme qu’elle avait présentés en 2024 dans le cadre de sa stratégie « Life Out Here 2030 ». Elle prévoyait alors une croissance de son chiffre d’affaires net de 6% à 8% et une croissance de son bénéfice par action de 8% à 11%.

* "Bien que nous ne soyons pas satisfaits de nos performances, nous estimons que des facteurs défavorables spécifiques affectent la majorité de nos marchés finaux", a déclaré le directeur général Hal Lawton.

* Le distributeur a ouvert 28 nouveaux magasins au cours du trimestre, portant leur nombre total à 2 463 au 27 juin, alors qu’il poursuit l’expansion de son réseau afin de toucher une clientèle plus large.

* Les actions de la société basée à Brentwood, dans le Tennessee, qui ont chuté de 41% depuis le début de l’année, ont progressé d’environ 4% lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

* La société a annoncé une marge brute ajustée de 1,69 milliard de dollars pour le trimestre clos le 27 juin, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente, grâce à la gestion des coûts des produits et aux avantages liés aux droits de douane.

* Le chiffre d’affaires net de la société a progressé de 2,3% pour s’établir à 4,54 milliards de dollars . Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 3,2%, à 4,58 milliards de dollars.

* La société a également annoncé un bénéfice ajusté de 81 centimes par action au deuxième trimestre, en deçà des estimations de 82 centimes.

* Tractor Supply table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net pour l’exercice 2026 comprise entre 2,5% et 3,5%, contre une fourchette de 4% à 6% prévue précédemment. Les analystes s’attendaient à une hausse de 3,5%.

* Elle prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel comparable compris entre une baisse de 1% et une stagnation, contre une prévision antérieure de croissance comprise entre 1% et 3%.

* La société table désormais sur un bénéfice par action annuel compris entre 1,90 et 2,00 dollars, contre des prévisions antérieures de 2,13 à 2,23 dollars.

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TRACTOR SUPPLY
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