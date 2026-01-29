Tractor Supply prévoit des résultats annuels inférieurs aux estimations en raison de l'affaiblissement des dépenses discrétionnaires

Tractor Supply TSCO.N a annoncé jeudi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations, la demande d'équipements agricoles lourds aux États-Unis restant faible dans un contexte d'incertitude économique.

La société a également manqué les estimations pour le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 5 % dans les échanges avant le marché.

Les résultats reflètent un changement dans les dépenses de consommation, les catégories essentielles restant résistantes et la demande discrétionnaire se modérant, a déclaré Hal Lawton, directeur général de Tractor Supply.

Les droits de douane sur les importations aux États-Unis ont également augmenté certains coûts d'intrants pour la société; son taux de marge brute est tombé à 35,1 % au cours du trimestre, contre 35,2 % il y a un an.

La société mère Blue Mountain a augmenté certains prix pour compenser l'impact des droits de douane, tout en proposant des promotions sur d'autres produits pour les consommateurs soucieux de leur budget.

Tractor Supply s'attend à ce que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 augmente de 4 % à 6 %, contre une estimation moyenne des analystes d'une hausse de 6,3 % à 16,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La fourchette cible du bénéfice annuel par action de la société, comprise entre 2,13 et 2,23 dollars, était également inférieure aux estimations de 2,31 dollars.

Pour le trimestre clos le 27 décembre, les ventes nettes de la société ont augmenté d'environ 3 % pour atteindre 3,90 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 4 milliards de dollars.

Les ventes trimestrielles des magasins comparables ont augmenté de 0,3 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 2,28 %.

Le bénéfice net du trimestre a chuté de 3,8 % par rapport à l'année précédente , pour atteindre 297,7 millions de dollars.