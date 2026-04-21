Tractor Supply chute après des résultats trimestriels décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du distributeur d'équipement agricole Tractor Supply TSCO.O chutent d'environ 3% à 43,51 $ avant le marché

** La société annonce des ventes de 3,59 milliards de dollars au 1er trimestre, inférieures aux estimations de 3,64 milliards de dollars, tandis que le BPA de 31 cents est inférieur aux attentes de 34 cents - données compilées par LSEG

** La croissance des ventes comparables de 0,5 % a été inférieure aux attentes de 1,6 %

** L'unité des animaux de compagnie a sous-performé en raison d'une demande plus faible, a déclaré la société, tandis que les frais de vente et d'administration en pourcentage des ventes ont augmenté de 70 points de base en raison des ventes de magasins comparables et d'une "cadence accélérée d'ouverture de nouveaux magasins" qui ont rendu les coûts fixes plus difficiles à absorber

** La société réaffirme ses prévisions annuelles de croissance du chiffre d'affaires net de 4 % à 6 % et de bénéfice par action de 2,13 $ à 2,23 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 10 % depuis le début de l'année