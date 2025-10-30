TRACTIAL : TRACTIAL : Report de publication des comptes semestriels 2025

BD Multimedia informe ses actionnaires et partenaires que la publication des résultats semestriels consolidés ( maison-mère et ses filiales) du 1er semestre 2025, initialement prévue pour le 31 octobre, interviendra le 12 novembre 2025.
Ce report fait suite aux opérations de consolidation de certaines filiales et afin de fiabiliser les informations publiées.
Nous remercions nos actionnaires et partenaires pour leur confiance et leur compréhension.
A PROPOS DE TRACTIAL :
TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).
Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.
En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.
Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.
LES SOCIÉTÉS DU GROUPE :
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94885-tractial-2025-10-30-report-de-publication-des-comptes-semestriels-2025.pdf
