TRACTIAL : Recentrage stratégique : TRACTIAL ajuste son périmètre pour renforcer sa trajectoire fintech

Paris, le 2 février 2026 – TRACTIAL, société cotée sur Euronext Growth (ALTRA), acteur régulé de la finance digitale (établissement de paiement agréé par l'ACPR et PSAN enregistré auprès de l'AMF), annonce une réorganisation ciblée de ses activités autour de son cœur de métier : l'infrastructure financière régulée au service des paiements, des actifs numériques et de la trésorerie Bitcoin. Cette réorganisation, engagée dès le second semestre 2025, répond à la nécessité d'adapter le périmètre du Groupe à la nouvelle phase de son développement, tout en assurant la solidité durable de ses équilibres financiers et opérationnels.

CONTEXTE : FAIRE FACE À L'AGGRAVATION IMPRÉVUE D'UN DÉFICIT STRUCTUREL

Au 30 juin 2025, TRACTIAL a enregistré un résultat net consolidé de +82 K€, porté par ses activités financières régulées. Cependant, cette performance masque des tensions structurelles croissantes sur certains périmètres historiques.

Le pôle communautaire, historiquement issu des activités d'édition en ligne, avait connu un net ralentissement post-COVID. Ce segment, dont l'ajustement faisait partie d'un plan de rationalisation progressive, avait jusqu'ici été maintenu sous surveillance opérationnelle. Or, au cours du premier semestre 2025, ses performances se sont brutalement détériorées, avec une baisse de chiffre d'affaires de -27,8 % et un résultat d'exploitation de -281 K€.

Cette dégradation rapide, non anticipée dans cette ampleur, a révélé un risque tangible de déséquilibre financier global pour le Groupe. En l'absence de mesures correctrices immédiates, la poursuite de ces activités déficitaires aurait pu dépasser les marges dégagées par les pôles rentables et entraîner l'entreprise dans une trajectoire déficitaire.

DÉCISIONS : FERMETURE DES PÔLES DÉFICITAIRES ET ALLOCATION VERS LES LIGNES DE CROISSANCE

TRACTIAL a donc engagé dès le second semestre 2025 une réorganisation ciblée, incluant :

La cessation progressive des activités communautaires, dans une logique de sortie ordonnée des pôles non stratégiques ;

La mise en veille ou l'arrêt de plusieurs projets exploratoires initiés entre 2021 et 2023 dans les secteurs NFT et blockchain, comme Uniquire, Metacollector et Capla, qui ne présentent plus aujourd'hui d'intérêt prioritaire au regard de la trajectoire centrale du Groupe ;

La mise en œuvre d'un plan de licenciement économique, conforme à la réglementation applicable, sur les périmètres concernés par l'arrêt de ces activités.

L'ensemble de ces mesures permettra une réduction annuelle des charges opérationnelles estimée à 300 000 €, avec un impact financier attendu à compter du second semestre 2026.

PERSPECTIVES : RECENTRAGE, STABILITÉ ET VISION LONG TERME SUR LA FINANCE PROGRAMMABLE

Désormais allégé de ses pôles historiques périphériques, TRACTIAL peut concentrer pleinement ses ressources sur son cœur d'activité : une plateforme Fintech-as-a-Service, régulée, interopérable, et capable d'orchestrer l'ensemble des briques nécessaires à la finance programmable (paiement, KYC, IBAN, actifs numériques).

Le Groupe a également officialisé en 2025 sa stratégie Bitcoin, avec la mise en place d'un modèle de trésorerie long terme reposant sur une accumulation progressive et transparente. TRACTIAL considère les fluctuations actuelles du marché comme une opportunité stratégique, fidèle à sa conviction sur le rôle croissant de Bitcoin comme actif de réserve numérique. Cette orientation ne modifie en rien la ligne stratégique du Groupe : construire une infrastructure durable, régulée et tournée vers l'innovation financière à l'échelle européenne.

Daniel Dorra, Président de TRACTIAL, déclare :

« Notre responsabilité est d'agir avec lucidité. En sortant des périmètres non viables et en investissant dans nos piliers stratégiques, nous renforçons la lisibilité de notre modèle et notre capacité à croître. Le moment est exigeant, mais notre cap reste clair : bâtir une infrastructure financière stable, ouverte aux usages de demain, et alignée avec les grandes transformations de l'économie numérique et de la finance embarquée. »



A PROPOS DE TRACTIAL :





TRACTIAL est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.





LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0014014ZV8 - Code mnémonique : ALTRA).