TRACTIAL : Participation au Polynesian islands crypto summit 2026, PICS², le rendez-vous international du web3

TRACTIAL annonce sa participation en tant que partenaire du Polynesian Islands Crypto Summit 2026 (PICS²), l'un des événements consacrés aux technologies blockchain, au Web3 et aux infrastructures financières numériques dans la région Pacifique.

L'événement se tiendra du 22 au 24 mai 2026 à Tahiti et réunira plusieurs milliers de participants, des entreprises internationales du secteur crypto et fintech, ainsi que des institutions et acteurs économiques de la région.

LE PICS² : UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DU WEB3

Organisé avec le soutien des autorités de Polynésie française, le Polynesian Islands Crypto Summit ambitionne de faire de Tahiti un point de rencontre international pour les acteurs du Web3, de la fintech et de la blockchain.

L'édition 2026 devrait accueillir plus de 5 000 visiteurs, une centaine d'entreprises internationales et une quarantaine d'intervenants, autour de conférences, ateliers et espaces d'exposition consacrés aux innovations financières et technologiques.

Les échanges porteront notamment sur l'évolution des infrastructures blockchain, l'émergence des stablecoins et l'intégration des technologies Web3 dans l'économie réelle.

TRACTIAL : UNE INFRASTRUCTURE RELIANT PAIEMENTS EN EUROS ET BLOCKCHAIN

À cette occasion, TRACTIAL présentera sa vision d'une infrastructure financière reliant les systèmes de paiement traditionnels aux réseaux blockchain.

La société développe une architecture fintech-as-a-service permettant aux plateformes numériques d'intégrer simplement des services financiers combinant :

compte de paiement en euros

wallet crypto auto-détenu (self-custody)

conversion vers des stablecoins en euros via API.

Cette approche vise à simplifier l'intégration des technologies Web3 pour les plateformes numériques, tout en permettant aux utilisateurs de conserver le contrôle de leurs actifs numériques.

TRACTIAL se positionne ainsi comme un bridge entre la finance traditionnelle et les infrastructures crypto, avec l'ambition d'accompagner dès 2026 des acteurs de référence dans cette transition.

PARTICIPATION AUX CONFÉRENCES

Dans ce cadre, Jim Dorra, Directeur Général de TRACTIAL, participera à plusieurs tables rondes aux côtés d'experts, entrepreneurs et acteurs internationaux de l'écosystème Web3.

Ces échanges porteront notamment sur l'évolution des infrastructures financières blockchain et l'intégration des crypto-actifs dans l'économie numérique.

À PROPOS DU POLYNESIAN ISLANDS CRYPTO SUMMIT (PICS²)

Le Polynesian Islands Crypto Summit (PICS²) est un événement international dédié aux technologies blockchain, au Web3 et aux infrastructures financières numériques, organisé en Polynésie française.

La seconde édition du sommet se tiendra du 22 au 24 mai 2026 à Tahiti et ambitionne de positionner la région comme un hub émergent pour les technologies financières et blockchain dans le Pacifique.

Le PICS² réunira des entrepreneurs, développeurs, investisseurs, institutions publiques et acteurs financiers internationaux, autour de conférences, panels, ateliers et rencontres professionnelles.

L'événement s'articulera autour de plusieurs espaces et formats :

Village Pro dédié aux entreprises et aux professionnels du secteur

Conférences et panels réunissant experts, entrepreneurs et institutions

Start-up Arena mettant en avant les jeunes entreprises innovantes du secteur blockchain

Espaces de démonstration et d'ateliers ouverts au public.

L'édition 2026 prévoit notamment :

plus de 5 000 visiteurs sur trois jours

plus de 100 entreprises et exposants internationaux

plus de 40 intervenants et experts du secteur

trois sites d'exposition et de conférences.

Le sommet accueillera également des représentants institutionnels, régulateurs et acteurs économiques du Pacifique, avec la participation attendue de délégations provenant de plusieurs pays de la région.

Au-delà de sa dimension technologique, le PICS² vise à favoriser les rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et institutions, afin de soutenir le développement de l'écosystème Web3 et fintech dans la région Pacifique.

Pour les entreprises du secteur, l'événement constitue ainsi une plateforme de networking et d'échanges stratégiques, permettant de connecter les acteurs européens, asiatiques et océaniens autour des enjeux liés aux infrastructures blockchain, aux crypto-actifs et aux nouvelles formes de finance numérique.





A PROPOS DE TRACTIAL





TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)