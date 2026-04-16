TRACTIAL : Participation au CIRCLE Alliance Program pour soutenir le développement des infrastructures stablecoin en Europe

Tractial, fournisseur d'infrastructures fintech régulé et coté sur Euronext Growth Paris, annonce aujourd'hui avoir rejoint le Circle Alliance Program, un réseau mondial d'entreprises développant des solutions utilisant les stablecoins de Circle (USDC, EURC) et des infrastructures financières on-chain.

Le Circle Alliance Program connecte des organisations œuvrant à la mise on-chain du système financier mondial grâce à l'utilisation des stablecoins de Circle (USDC, EURC).

UN ÉCOSYSTÈME MONDIAL AU SERVICE DE LA FINANCE ON-CHAIN

Le Circle Alliance Program réunit des fintechs, des institutions et des fournisseurs d'infrastructures travaillant à favoriser l'adoption des dollars numériques et des services financiers reposant sur la blockchain à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de ce réseau, Tractial collaborera avec les autres membres afin d'explorer de nouveaux cas d'usage exploitant EURC dans des applications financières on-chain.

Le programme donne accès à un écosystème mondial d'organisations contribuant au développement d'un système financier plus ouvert et accessible.

UNE PLATEFORME RÉGULÉE À LA JONCTION DES EUROS ET DES STABLECOINS

Tractial opère une plateforme Banking-as-a-Service (BaaS) régulée permettant aux plateformes et aux entreprises d'intégrer à la fois des services financiers traditionnels et des actifs numériques dans leurs produits.

Son infrastructure prend en charge :

des comptes et flux de paiement libellés en euros

un accès fluide entre monnaie fiduciaire et stablecoins

des services financiers intégrés via API pour les plateformes SaaS et les marketplaces

En rejoignant le Circle Alliance Program, Tractial poursuit le développement de son rôle de passerelle entre la finance traditionnelle et les systèmes reposant sur la blockchain, en particulier pour les PME européennes et les cas d'usage d'embedded finance.

SOUTENIR L'ADOPTION RÉELLE DES STABLECOINS

Au cours de l'année écoulée, Tractial a développé une infrastructure conçue pour intégrer les stablecoins dans des processus métiers concrets.

À travers sa participation au Circle Alliance Program, la société vise à soutenir le déploiement de cas d'usage financiers hybrides combinant paiements en euros et règlements en stablecoins au sein de plateformes logicielles.

Cette étape s'inscrit dans la stratégie plus large de Tractial visant à contribuer à l'adoption des usages financiers on-chain au sein des plateformes et des entreprises en Europe.





A PROPOS DE TRACTIAL



TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.



Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)