TRACTIAL : Nouvelle accumulation de Bitcoin sur fonds propres
information fournie par Actusnews 09/10/2025 à 08:00

Le groupe TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA) annonce une mise à jour de sa position consolidée en Bitcoin, conformément à sa stratégie d'allocation de trésorerie initiée en 2022.

À ce jour, Le groupe TRACTIAL détient 26,22 BTC en trésorerie consolidée suite aux récents achats sur fonds propres.

  • Total détenu : 26,22 BTC
  • Prix moyen d'acquisition agrégé par BTC : 91 044 € (soit $105 748 USD)

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE ET D'ACCUMULATION

La stratégie de TRACTIAL repose sur deux piliers complémentaires :

  • Un modèle opérationnel rentable ,
    centré sur les services de paiement et de Fintech-as-a-Service, qui permet une accumulation progressive en Bitcoin sur les résultats générés par l'activité.
  • Des levées de fonds ciblées ,
    destinées à accélérer cette politique d'accumulation et renforcer le bilan.

UN MODÈLE INNOVANT ET VERTUEUX

TRACTIAL met en œuvre un modèle nouvelle génération, où l'activité opérationnelle et les investissements externes nourrissent ensemble une stratégie d'accumulation de Bitcoin.

Ce fonctionnement crée un cercle vertueux :

  1. les revenus des activités fintech alimentent l'accumulation de Bitcoin,
  2. l'accumulation renforce le bilan, la crédibilité et la visibilité du groupe,
  3. Cette solidité attire à son tour de nouveaux partenaires business et investisseurs.

Une approche innovante, durable et orientée long terme, qui fait de TRACTIAL l'un des premiers acteurs cotés à bâtir sa croissance sur le Bitcoin.


A PROPOS DE TRACTIAL :


TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).
Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.
En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.
Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.


LES SOCIÉTÉS DU GROUPE :
  • La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF.
  • La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.
  • La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.
  • La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe.
  • La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.
  • La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.
  • La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné.
TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALTRA).

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mphqaJhqZmzKmmtsaJmYb2ZrmWlnmmGYZWPLmJdulcqWm3JnmpliZ8mVZnJlmW1r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94485-tractial-2025-10-09-nouvelle-accumulation-bitcoin-fonds-propres-smartdca.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

TRACTIAL
3,9100 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

