NOV 25
7 982,00
-1,26%
TRACTIAL : Information relative aux droits de vote et d'actions composant le capital
information fournie par Actusnews 06/11/2025 à 19:00

(Art.L.233-8 II du Code de Commerce, Art. 223-16 du Règlement Autorité des Marchés Financiers)

Arrêté au 03/11/2025

Nombre d'actions composant le capital social : 2 633 668

Nombre total de droits de vote théoriques : 4 053 351

Nombre total de droits de vote exerçables : 4 053 351

Droits de votes théoriques : nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers

Droits de vote exerçables : nombre total, déduction faite des actions privées du droit de vote, le cas échéant.

Cette information est accessible sur le site de la société sous Presse et Publication/ Communication financière.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmxpk5xrY5yXmWpuYZVqaZZlbGlpmpTFbWqdmGFwZJqbnZ1lnW1km5XHZnJmlWxm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95070-10.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

TRACTIAL
4,460 EUR Euronext Paris -3,25%
© Actusnews.

