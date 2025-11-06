TRACTIAL : Information relative aux droits de vote et d'actions composant le capital

(Art.L.233-8 II du Code de Commerce, Art. 223-16 du Règlement Autorité des Marchés Financiers)
Arrêté au 03/11/2025
Nombre d'actions composant le capital social : 2 633 668
Nombre total de droits de vote théoriques : 4 053 351
Nombre total de droits de vote exerçables : 4 053 351
Droits de votes théoriques : nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers
Droits de vote exerçables : nombre total, déduction faite des actions privées du droit de vote, le cas échéant.
Cette information est accessible sur le site de la société sous Presse et Publication/ Communication financière.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95070-10.pdf
