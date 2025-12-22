Production d'obus : les Forges de Tarbes montent en puissance avec des commandes long-terme de KNDS

Le site des Hautes-Pyrénées, seul de France à fabriquer des corps d'obus, a reçu une commande consolidée portant jusqu'à 2028.

Une ligne de production de corps d'obus aux Forges de Tarbes, en mars 2025 (illustration) ( AFP / ED JONES )

Portée par le réarmement européen, la renaissance des Forges de Tarbes se confirme avec de nouvelles commandes passées par KNDS. Le groupe de défense, qui fabrique notamment le célèbre canon Caesar, a intensifié son recours au site industriel des Hautes-Pyrénées, repris en 2021 par la société landaise Europlasma, via un contrat de 3 ans reconductible pour produire jusqu'à 150.000 unités.

"Dans le cadre de l'économie de guerre et de la montée en cadence de la production de munitions d'artillerie de 155mm, KNDS France renouvelle son engagement envers Les Forges de Tarbes à la faveur d'un contrat de long terme de 3 ans", indiquent dans un communiqué commun KNDS France et Europlasma.

Le site des Forges de Tarbes est le seul centre de production en France de ces corps creux, qui sont ensuite envoyés à la société KNDS (ex-Nexter) qui dote les obus de leur charge explosive.

Visibilité renforcée

Cet accord, qui pourra être reconduit pour trois ans supplémentaires et dont le montant n'a pas été dévoilé, "fixe une fourniture comprise entre 60.000 et 150.000 corps creux par Les Forges de Tarbes pour la période 2026-2028". Le contrat a été signé au mois de décembre, a indiqué à l'AFP KNDS France, sans plus de précisions sur le jour. Jusqu'à présent, KNDS passait des commandes annuelles aux Forges de Tarbes. Le passage à un contrat de trois ans permet aux Forges de Tarbes une "montée en puissance capacitaire", assure le communiqué.

En mars, le PDG d'Europlasma, société spécialisée dans la reprise de sites industriels en difficulté, avait expliqué à l'AFP que le site de Tarbes, qui emploie 80 salariés et était au bord de la liquidation en 2021, augmentait la cadence de production. "Nous sommes passés d'une production quasi à l'arrêt en 2022 à pas loin de 60.000 corps d'obus en 2024. En ce moment, notre rythme hebdomadaire est de 2.000 obus par semaine et on a l'ambition à la fin de l'année d'en produire 15.000 par mois", avait détaillé Jérôme Garnache-Creuillot.

A Tarbes, Europlasma fabrique à la fois des obus de "155 mm standard Otan" et de "152 mm standard Pacte de Varsovie" pour des pays de l'Est. Les corps d'obus commandés par KNDS France "sont destinés à la France et à nos clients exports", a indiqué KNDS France à l'AFP.