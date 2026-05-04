TRACTIAL : 900 k EUR renforcent les fonds propres par conversion d'obligations convertibles

Une opération s'inscrivant dans la montée en puissance des infrastructures fintech du Groupe

TRACTIAL (Euronext Growth Paris – ALTRA), infrastructure fintech régulée spécialisée dans les paiements et les actifs numériques, annonce la conversion d'un montant total de 900 000 euros d'obligations convertibles en actions, correspondant à deux opérations réalisées en 2024 et 2025 auprès de deux investisseurs distincts, intervenus à différentes phases de développement du Groupe.

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES ET ANTICIPATION DU CHANGEMENT D'ÉCHELLE

La société opère en tant qu'établissement de paiement agréé et développe une infrastructure fintech reliant les paiements en euros aux réseaux blockchain. Elle a également engagé des démarches dans le cadre du règlement européen MiCA.

Dans ces environnements régulés, les exigences en fonds propres sont cumulatives et évoluent pour partie avec les volumes d'activité et suivant les services proposés.

La Société indique disposer, à ce jour, de fonds propres prudentiels adaptés à ses activités régulées actuelles. Le renforcement annoncé vise à anticiper la montée en puissance des volumes et le changement d'échelle, dépendant du développement commercial et contribue à l'amélioration des capitaux propres comptables

La conversion porte sur 300 000 euros d'obligations convertibles émises en 2024 et 600 000 euros d'obligations convertibles émises en 2025, ayant notamment permis l'acquisition de Bitcoin.

Elle permet de réduire l'endettement, de renforcer les fonds propres et de consolider la structure financière du Groupe, notamment au regard des actifs acquis, dont les Bitcoins détenus dans une logique de long terme.



Au-delà des exigences réglementaires, ce renforcement constitue un levier pour accompagner le développement du Groupe, notamment dans le cadre de partenariats et d'appels d'offres.

CONDITIONS FINANCIÈRES ET ENGAGEMENT DES INVESTISSEURS

La société souhaite rappeler que les opérations d'émission d'obligations ont été réalisées à différentes phases du développement du Groupe, avec une approche visant à accompagner sa trajectoire de croissance.

L'opération de 2024 est intervenue lors de l'amorçage de la stratégie fintech, dans un contexte d'investissements structurants, selon une logique fondée sur l'exécution de cette stratégie. Depuis, TRACTIAL a poursuivi le déploiement de ses activités dans les paiements et les actifs numériques.

L'opération de 2025 présente un prix de conversion d'environ 6 euros par action, significativement supérieur au cours de marché lors de son émission.

Dans une logique de création de valeur progressive, les financements du Groupe sont structurés pour accompagner le développement de ses activités, en alignant croissance opérationnelle et évolution du capital, sans anticipation excessive des besoins de financement.

La conversion, réalisée par des investisseurs distincts, combinée au maintien d'une exposition résiduelle pour chacun, traduit une logique d'accompagnement dans la durée et d'alignement avec la trajectoire du Groupe.

MODALITÉS DES CONVERSIONS RÉALISÉES

Les conversions réalisées portent sur deux émissions distinctes d'obligations convertibles en actions.

S'agissant des OCA émises en 2024, la conversion de 100 000 OCA, sur la base d'une parité de 2 actions pour 1 OCA, donne lieu à l'émission de 200 000 actions nouvelles, au prix de conversion de 1,50 €, soit un montant total de 300 000 €.

S'agissant des OCA émises en juillet 2025, la conversion de 150 000 OCA, sur la base d'une parité de 2 actions pour 3 OCA, donne lieu à l'émission de 100 000 actions nouvelles, au prix de conversion de 6 €, soit un montant total de 600 000 €.

Les parités et prix de conversion tiennent compte des ajustements liés à la division par deux de la valeur nominale intervenue en décembre 2025.

Ces conversions sont intégralement libérées par compensation avec les créances obligataires correspondantes.

EFFETS DE L'OPÉRATION SUR LE CAPITAL

La conversion de 250 000 OCA se traduit par l'émission de 300 000 actions nouvelles. Le capital social est porté de 5 267 336 € à 5 567 336 €, soit 5 567 336 actions.

Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.

L'émission représente environ 5,7 % du capital avant conversion. À titre illustratif, la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital est ramenée à environ 0,946 %, soit une dilution relative d'environ 5,4 %.

INCIDENCE POUR LES ACTIONNAIRES

La conversion des OCA renforce les fonds propres par compensation de créances, sans sortie de trésorerie. L'impact pour un actionnaire détenant 1 % du capital est le suivant :

Situation Quote-part dans le capital Avant conversion 1,000 % Après conversion des OCA 0,946 % Après exercice de l'ensemble des instruments dilutifs ~0,732 %

Les éléments ci-dessus présentent l'impact immédiat de l'opération. À titre d'information, les instruments dilutifs restant en circulation sont détaillés ci-dessous.

Dans ce contexte, l'opération présente un impact mesuré sur le capital et contribue au renforcement de la structure financière du Groupe.

INSTRUMENTS DILUTIFS EN CIRCULATION (INFORMATION)

À titre d'information, les instruments dilutifs restant en circulation à la date du présent communiqué, pris en compte dans l'analyse présentée ci-dessus, sont détaillés ci-dessous :

Type d'instrument Nombre en circulation Nombre maximal d'actions susceptibles d'être émises* OCA 2024 200 000 400 000 OCA 2025 350 000 ~233 333 BSA 2022 500 000 1 000 000

* Sur la base des parités de conversion ou d'exercice en vigueur à la date du présent communiqué, après prise en compte des ajustements liés à la division de la valeur nominale intervenue en décembre 2025.



A PROPOS DE TRACTIAL





TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)