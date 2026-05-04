Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, expliquant sa décision par le fait, qu'à ses yeux, l'UE n'a pas respecté leur accord commercial.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi avoir cédé ses activités de production de biogaz aux États-Unis, en France, en Norvège et en Suède à Mobius Renewables.

* TF1 TFFP.PA - Le groupe audiovisuel français a annoncé jeudi une baisse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse persistante de la publicité, et a averti que ce marché resterait "sous forte pression" en 2026, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* THYSSENKRUPP TKAG.DE a suspendu les négociations avec l'entreprise indienne Jindal Steel International concernant une éventuelle vente de sa branche sidérurgique, a annoncé le groupe allemand samedi, ce qui constitue un revers pour les efforts de restructuration du président du directoire Miguel Lopez.

* BP BP.L envisage de se retirer partiellement ou totalement de ses activités en mer du Nord britannique, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* UCB UCB.BR - La société biopharmaceutique belge a conclu un accord en vue d'acquérir la société Candid Therapeutics, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

* UMICORE UMI.BR - Le groupe belge a déclaré jeudi que son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l'ensemble de l'année 2026 devrait avoisiner 1 milliard d'euros, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui s'élevaient à 880,7 millions d'euros, selon le consensus Vara fourni par la société.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)