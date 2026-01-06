TPG rachète au constructeur de maisons Lennar une participation majoritaire dans Quarterra et s'engage à verser 1 milliard de dollars supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion d'actifs TPG

TPG.O a acquis une participation majoritaire dans la plateforme de développement et de gestion d'investissements multifamiliaux du constructeur de maisons Lennar LEN.N et s'est engagée à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans cette activité, ont annoncé les deux sociétés mardi.

L'acquisition de Quarterra intervient alors que les constructeurs de logements américains sont aux prises avec une demande tiède, l'accessibilité financière restant sous pression en raison de taux d'intérêt hypothécaires toujours élevés.

"Ce partenariat reflète notre engagement commun à relever l'un des défis les plus pressants de l'Amérique: l'accessibilité au logement", a déclaré Stuart Miller, directeur général de Lennar, dans un communiqué.

TPG prévoit de mobiliser des capitaux supplémentaires et de se concentrer sur le développement du programme Emblem communities de Quarterra, qui construit des appartements accessibles pour les marchés suburbains à revenus moyens.

En 2022, Lennar s'est séparé de ses activités de gestion d'actifs de logements collectifs et de maisons individuelles à louer, ainsi que de certains actifs d'investissement, en les transférant à une filiale nouvellement créée, Quarterra Group.