TPG acquiert une participation majoritaire et s'engage à investir 1 milliard de dollars de plus dans la plate-forme de Lennar ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de la société de gestion d'actifs TPG TPG.O augmentent de 3,3 % à 69,9 $

** Les actions du constructeur de maisons Lennar LEN.N chutent de 1,7 % à environ 103,8 $ dans les échanges matinaux ** TPG acquiert une participation majoritaire dans la plateforme de développement et de gestion d'investissements multifamiliaux de Lennar

** TPG s'engage à investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans les activités de Lennar

** Ce partenariat reflète notre engagement commun à relever l'un des défis les plus pressants de l'Amérique: l'accessibilité au logement", déclare Stuart Miller, directeur général de LEN

** À la dernière clôture, l'action TPG a augmenté de 2,9 % et l'action LEN a baissé de 19,3 % au cours de l'année écoulée