TP ICAP Midcap relève son objectif sur Interparfums

TP ICAP Midcap a annoncé lundi avoir relevé de 27 à 30 euros son objectif de cours sur Interparfums, prenant acte du récent "retour en grâce" en Bourse du fabricant de parfums sous licence.
La banque d'investissement, qui maintient sa recommandation "conserver" sur l'action, note que la valeur a repris près de 23% depuis son point bas de l'été, confirmant sa lecture d'une sanction "disproportionnée" dans le sillage de la publication des résultats de 1er semestre, comme elle l'avait déjà indiqué le 24 juillet dernier.
De son point de vue, les rachats d'actions d'Inter Parfums Inc. sur Interparfums SA dans le courant du mois d'août ont nourri des rumeurs de fusion chez certains brokers.
Sur le fond, le consensus intègre désormais la perspective d'une réaccélération de l'activité sur la période 2027-2029, souligne la société de Bourse, qui estime cependant que la décote du titre, qui reste de l'ordre de 30% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, reflète encore une prime de risque durable sur le modèle de licence depuis l'épisode de la création d'une division de produits de beauté chez Richemont, en attendant l'apparition d'un "catalyseur net".
A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,9% à 28,8 euros lundi en milieu de matinée, portant à plus de 7% ses gains sur cinq séances.
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