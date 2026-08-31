 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TP ICAP Midcap relève son objectif sur Interparfums
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 10:47
Ajouter Boursorama à vos sources

TP ICAP Midcap a annoncé lundi avoir relevé de 27 à 30 euros son objectif de cours sur Interparfums, prenant acte du récent "retour en grâce" en Bourse du fabricant de parfums sous licence.

La banque d'investissement, qui maintient sa recommandation "conserver" sur l'action, note que la valeur a repris près de 23% depuis son point bas de l'été, confirmant sa lecture d'une sanction "disproportionnée" dans le sillage de la publication des résultats de 1er semestre, comme elle l'avait déjà indiqué le 24 juillet dernier.

De son point de vue, les rachats d'actions d'Inter Parfums Inc. sur Interparfums SA dans le courant du mois d'août ont nourri des rumeurs de fusion chez certains brokers.

Sur le fond, le consensus intègre désormais la perspective d'une réaccélération de l'activité sur la période 2027-2029, souligne la société de Bourse, qui estime cependant que la décote du titre, qui reste de l'ordre de 30% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, reflète encore une prime de risque durable sur le modèle de licence depuis l'épisode de la création d'une division de produits de beauté chez Richemont, en attendant l'apparition d'un "catalyseur net".

A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,9% à 28,8 euros lundi en milieu de matinée, portant à plus de 7% ses gains sur cinq séances.

Valeurs associées

INTERPARFUMS
29,0600 EUR Euronext Paris +1,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 10:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-François Leroy, directeur et fondateur du festival de photo "Visa pour l'Image", lors de la 31e édition du festival à Perpignan, le 5 septembre 2019 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / RAYMOND ROIG )
    Mort de Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image
    information fournie par AFP 31.08.2026 11:37 

    Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image, est décédé des suites d'un cancer lundi matin, en pleine 38e édition de cette rencontre mondiale, a-t-on appris auprès de sa famille et des organisateurs de la manifestation. "Toute ... Lire la suite

  • EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Strike Magazine
    Strike Magazine : "chamboule tout" sur les sous-jacents de type action
    information fournie par SG Bourse 31.08.2026 11:31 

    L'été que nous venons de traverser a rebattu les cartes du classement du top 5 des sousjacents actions les plus échangés sur les Produits de Bourse*. Pas moins de 3 nouveaux venus au classement et un leader historique qui rétrograde de 2 places… 5 places de mieux ... Lire la suite

  • STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STEF : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0625 +19,27%
CAC 40
8 399,84 -0,02%
Pétrole Brent
91,14 +1,96%
HAFFNER ENERGY
0,532 -2,03%
SOITEC
111,2 +2,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank