TP ICAP Midcap maintient Maisons du Monde sous revue après son refinancement

(Zonebourse.com) - La chaîne de meubles et de décoration s'effondre de 37% à la Bourse de Paris et voit son cours chuter de 85% depuis le début de l'année. Le groupe a annoncé vendredi avoir signé un protocole de conciliation relatif au refinancement du groupe. Deux fonds spécialisés dans le retournement d'entreprises en difficulté, le consortium Alteri Investors et Eicos Investment Group, apportent 45,7 MEUR, dont 33 MEUR de liquidités nouvelles pour la société et 12,7 MEUR destinés au rachat de créances bancaires. TP ICAP Midcap maintient le dossier sous revue.

"Le refinancement se fait au prix d'une dilution massive des actionnaires existants et d'un transfert quasi intégral de la valeur économique au profit des nouveaux investisseurs et des créanciers, en contrepartie de la survie financière du groupe", souligne TP ICAP Midcap, ajoutant que les perspectives demeurent dégradées, avec un premier trimestre toujours en recul à données comparables (-2,8%).

Le consortium vise à l'horizon 2029 un chiffre d'affaires inférieur au niveau actuel, un EBITDA de 50 MEUR et un flux de trésorerie disponible de 30 MEUR. L'équilibre du flux de trésorerie disponible n'est attendu qu'en 2027.

Selon le bureau d'études, cette opération laisse peu d'espoir aux actionnaires minoritaires. "Il faudrait un redressement très marqué de l'activité pour espérer créer de la valeur à partir des niveaux actuels, un scénario qui ne nous paraît pas d'actualité à court terme. Nous maintenons donc le dossier sous revue", conclut-il.

Lors de ses résultats annuels 2025, Maisons du Monde a fait état d'un résultat opérationnel courant de -27,6 MEUR, contre -15,8 MEUR attendus, pénalisé par une baisse de la marge brute de 90 points de base à 63,1% et par des charges opérationnelles globalement stables.

Le résultat net atteint -406 MEUR sous l'effet d'une dépréciation de 294 MEUR du goodwill, de 50 MEUR sur la marque et de 52 MEUR liés à l'entrepôt logistique. Rappelons que ces éléments sont non décaissés. Le flux de trésorerie disponible ressort à -55 MEUR, contre -47 MEUR attendus.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.