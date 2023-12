TP ICAP Midcap initie à l’achat la couverture d’Oncodesign Precision Medicine

Dijon (France), le 12 décembre à 18h00 CET– Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d’affaires spécialisées sur les small & mid caps.



Dans son étude d’initiation intitulée « Identifier la voie thérapeutique efficace », TP ICAP Midcap initie le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 2,75 euros par action.(1)



La fourniture d'un service de production et de diffusion d'analyses financières a été convenue entre Oncodesign Precision Medicine et TP ICAP Midcap.