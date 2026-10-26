 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Cie des Alpes
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 10:05

Ajouter Boursorama à vos sources

L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 27 euros.

Le bureau d'études anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 4,6% au quatrième trimestre 2025/26, dont 5% pour la division Parcs de loisirs. Il estime toutefois que les conditions météorologiques défavorables de l'été et un environnement macroéconomique dégradé pourraient peser sur la publication attendue mardi soir.

Selon TP ICAP Midcap, le Parc Astérix, premier contributeur de la division Parcs de loisirs, devrait avoir été moins affecté par les épisodes de canicule que les autres sites. Le mois de septembre, sec et ensoleillé, constitue également un facteur favorable.

Malgré ces éléments, le courtier n'exclut pas une nouvelle sous-performance trimestrielle. Il sera particulièrement attentif aux perspectives 2026/27 présentées par la direction, estimant que les activités de montagne devraient faire preuve d'une certaine résilience, tandis que les parcs de loisirs pourraient rester davantage exposés.

Aux alentours de 10h, le titre progresse de 1,5% à la Bourse de Paris.

Valeurs associées

CIE DES ALPES
17,4000 EUR Euronext Paris +1,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 10:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 846,38 +0,82%
Pétrole Brent
115,59 +2,36%
NANOBIOTIX
27,62 +7,14%
GTT (GAZTRANSPORT...
176,2 -14,05%
TOTALENERGIES
83,04 -0,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank