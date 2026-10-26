TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Cie des Alpes

L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 27 euros.
Le bureau d'études anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 4,6% au quatrième trimestre 2025/26, dont 5% pour la division Parcs de loisirs. Il estime toutefois que les conditions météorologiques défavorables de l'été et un environnement macroéconomique dégradé pourraient peser sur la publication attendue mardi soir.
Selon TP ICAP Midcap, le Parc Astérix, premier contributeur de la division Parcs de loisirs, devrait avoir été moins affecté par les épisodes de canicule que les autres sites. Le mois de septembre, sec et ensoleillé, constitue également un facteur favorable.
Malgré ces éléments, le courtier n'exclut pas une nouvelle sous-performance trimestrielle. Il sera particulièrement attentif aux perspectives 2026/27 présentées par la direction, estimant que les activités de montagne devraient faire preuve d'une certaine résilience, tandis que les parcs de loisirs pourraient rester davantage exposés.
Aux alentours de 10h, le titre progresse de 1,5% à la Bourse de Paris.
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