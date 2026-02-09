TP Icap initie la couverture du titre Kaleon à l'achat
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:38
TP Icap indique initier la couverture du titre Kaleon à l'achat, assorti d'une cible de 5,5 EUR. Le broker rappelle que Kaleon fait figure d'unique acteur européen privé positionné sur l'Heritage Management à destination des propriétaires de biens patrimoniaux.
"Son modèle combine externalisation complète, revenus garantis et préservation intégrale de la propriété - une proposition de valeur unique sur un marché sans concurrent direct", souligne l'analyste qui rappelle que le groupe opère "un portefeuille d'actifs iconiques dont la notoriété est établie depuis quatre siècles : les îles Borromées, qualifiées par le New York Times parmi les lieux les plus fascinants du monde".
Valeurs associées
|4,111 EUR
|MIL
|+0,39%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 16:38:00.
