Toyota va réalisé un investissement de 912 M$ dans cinq usines aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 15:05
Cet investissement dans les usines Toyota en Virginie-Occidentale, Kentucky, Mississippi, Tennessee et Missouri renforce l'engagement continu de l'entreprise à réinvestir ses bénéfices dans ses opérations américaines.
Le groupe va investir 453 millions de dollars et ajoutera 80 emplois à Toyota West Virginia.
La plus grande usine Toyota au monde, située à Georgetown, Kentucky, ajoutera 82 emplois et installera une toute nouvelle ligne d'usinage pour moteurs hybrides 4 cylindres compatibles, qui débutera en 2027. Le groupe va investir 204,4 millions de dollars.
L'usine Toyota de Blue Springs, Mississippi va recevoir un investissement de 125 millions de dollars. Le groupe ajoutera à sa production la Corolla hybride-électrique marquant les premières Corolla électrifiées assemblées aux États-Unis.
L'usine de coulée Toyota à Jackson, Tennessee, ajoutera 33 emplois et représente un investissement de 71,4 millions de dollars.
L'usine de coulée Toyota à Troy, Missouri, ajoutera 57 emplois et une nouvelle chaîne de production de culasse pour véhicules hybrides. L'investissement sera de 57,1 millions de dollars.
' La philosophie de Toyota est de construire là où nous vendons, et en ajoutant plus d'emplois américains et en investissant sur toute notre présence aux États-Unis, nous continuons à rester fidèles à cette philosophie. ' a déclaré Kevin Voelkel, vice-président senior, opérations de fabrication.
