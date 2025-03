Toyota: va maximiser le recyclage des véhicules information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce la création de la Toyota Circular Factory pour maximiser le recyclage et la valorisation des véhicules en fin de vie.



Cette première installation, située dans l'usine Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) de Burnaston, démarrera ses activités au troisième trimestre. Elle vise à devenir le centre d'excellence pour les futures opérations de recyclage en Europe et dans le monde, précise le groupe.



Les pièces réutilisables seront réintroduites sur le marché par l'intermédiaire de concessionnaires ou de distributeurs de pièces détachées.



Toyota souhaite également recycler des matières premières telles que le cuivre, l'aluminium, l'acier et le plastique. Ces matériaux recyclés seront ensuite utilisés dans la production de nouvelles pièces pour les véhicules neufs.



Leon van der Merwe, Vice President of Circular Economy chez Toyota Motor Europe : ' Nous prévoyons dans un premier temps de recycler environ 10 000 véhicules par an sur notre site britannique, ce qui permettra de donner une seconde vie à 120 000 pièces ainsi que de récupérer 300 tonnes de plastique de grande pureté et 8 200 tonnes d'acier, entre autres matériaux. Comme prochaine étape pour le concept Toyota Circular Factory nous prévoyons de déployer des sites similaires dans toute l'Europe. '





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.