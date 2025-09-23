 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Toyota va lancer une Aygo X hybride en Europe
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 14:45

Toyota annonce le lancement de la nouvelle Aygo X, premier modèle hybride auto-rechargeable du segment A. Les émissions s'élèvent à 85 g de CO2/km selon PMG, soit les plus faibles pour une hybride non rechargeable, avec une empreinte carbone réduite de 18% sur l'ensemble du cycle de vie.

Conçue et produite en Europe, l'Aygo X s'appuie sur la plateforme GA-B de la TNGA (Toyota New Global Architecture) offrant 'agilité, rigidité accrue et confort supérieur', assure le constructeur qui précise que depuis 2022, 287 000 unités ont été écoulées en Europe.

Cette nouvelle version bénéficie d'un design revu, de jantes 17 ou 18 pouces, et d'une inédite finition GR SPORT avec suspensions et direction recalibrées. Toyota souligne ainsi son engagement à élargir son offre électrifiée sur tous les segments.

La commercialisation en Europe est prévue fin 2025.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

