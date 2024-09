Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: une nouvelle génération de batteries certifiée information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le plan de développement et de production des batteries BEV de nouvelle génération de Toyota est certifié par le METI.



Cette certification par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) est réalisée dans le cadre du ' Supply Assurance Plan for Batteries ' du gouvernement japonais.



'Pour maintenir et améliorer les capacités et les technologies de fabrication au sein de l'industrie japonaise des batteries, qui comprend les industries d'équipement et les fabricants de matériaux, le gouvernement apporte son soutien' indique Toyota.



La certification a été accordée pour la production de batteries de nouvelle génération chez Prime Planet Energy & Solutions, la production de batteries de nouvelle génération chez Primearth EV Energy (PEVE) et la R&D et la production de batteries à l'état solide.



'En renforçant la compétitivité des batteries, Toyota cherche à améliorer la commercialisation des véhicules électrifiés et à atteindre la neutralité carbone par le biais d'une approche à voies multiples' indique le groupe.





