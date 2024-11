Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: subventionne le Comité International Paralympique information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que sa fondation 'Toyota Mobility Foundation' (TMF) a signé un accord de subvention avec le Comité International Paralympique (IPC) pour soutenir le développement du sport pour les personnes en situation de handicap de 2025 à 2028.



Ce programme mondial est axé sur trois piliers : découvrir et former des athlètes, développer des leaders pour l'inclusion du handicap, et favoriser la participation des personnes handicapées au sport, notamment les jeunes.



L'IPC supervisera le programme, sélectionnant et priorisant les soutiens pour maximiser l'impact auprès des athlètes, des Comités Paralympiques Nationaux et des fédérations sportives.



TMF espère ainsi promouvoir l'inclusion et réaliser des rêves, en ligne avec les valeurs de Toyota.





