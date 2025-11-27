 Aller au contenu principal
Toyota signe des partenariats pour élargir son écosystème de recharge électrique en Europe
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:31






Toyota Motor Europe fait part de nouveaux partenariats avec des fournisseurs d'énergie en Europe pour offrir une expérience de recharge intelligente et pratique aux conducteurs de VE (Véhicule 100% électrique) et PHEV (Véhicule Hybride Rechargeable).

À partir de 2026, Toyota lancera des solutions de Demande de Réponse (DSR) au Royaume-Uni et en Allemagne, permettant des économies d'énergie grâce à la recharge pendant les heures creuses, un meilleur accès à l'énergie renouvelable et des récompenses pour la participation à des programmes d'équilibrage du réseau.

Toyota prévoit d'étendre ces solutions à d'autres pays européens et d'introduire des technologies avancées comme l'intégration Vehicle-to-Grid (V2G), permettant aux véhicules de renvoyer de l'énergie au réseau, contribuant ainsi à la durabilité et à la neutralité carbone.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Toyota pour un avenir plus durable, indique le constructeur.











