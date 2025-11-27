Toyota signe des partenariats pour élargir son écosystème de recharge électrique en Europe
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:31
Toyota Motor Europe fait part de nouveaux partenariats avec des fournisseurs d'énergie en Europe pour offrir une expérience de recharge intelligente et pratique aux conducteurs de VE (Véhicule 100% électrique) et PHEV (Véhicule Hybride Rechargeable).
À partir de 2026, Toyota lancera des solutions de Demande de Réponse (DSR) au Royaume-Uni et en Allemagne, permettant des économies d'énergie grâce à la recharge pendant les heures creuses, un meilleur accès à l'énergie renouvelable et des récompenses pour la participation à des programmes d'équilibrage du réseau.
Toyota prévoit d'étendre ces solutions à d'autres pays européens et d'introduire des technologies avancées comme l'intégration Vehicle-to-Grid (V2G), permettant aux véhicules de renvoyer de l'énergie au réseau, contribuant ainsi à la durabilité et à la neutralité carbone.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Toyota pour un avenir plus durable, indique le constructeur.
A lire aussi
-
L'indice de confiance des consommateurs a baissé au mois de novembre en Italie tandis que la confiance des entreprises a augmenté, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat). L'indice de confiance des consommateurs est passé de 97,6 en octobre ... Lire la suite
-
Deux militaires grièvement blessés à Washington par un Afghan, Trump dénonce un "acte de terrorisme"
Deux militaires américains de la Garde nationale se trouvaient jeudi dans un état critique après avoir été blessé par balles mercredi, à deux pas de la Maison Blanche, par un ressortissant afghan, arrivé sur le sol américain en 2021. Le président Donald Trump a ... Lire la suite
-
La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé jeudi la réintégration des athlètes russes avec leur hymne et leur drapeau à partir du Grand Slam d'Abu Dhabi, qui commence vendredi. "À la suite des récents développements, notamment le rétablissement de la ... Lire la suite
-
Les rues de la capitale de Guinée-Bissau étaient jeudi matin quasi-désertes et sous étroite surveillance militaire, ont constaté des journalistes de l'AFP, au lendemain d'un coup d'Etat militaire qui a renversé le président sortant et suspendu le processus électoral ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer