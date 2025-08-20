Toyota Research Institute et Boston Dynamics travaillent sur l'humanoïde Atlas avec l'IA information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 18:18









(Zonebourse.com) - Boston Dynamics et Toyota Research Institute, une filiale de recherche créée en 2015 par Toyota Motor Corporation, annoncent une avancée majeure : l'humanoïde Atlas est désormais piloté par un Large Behavior Model (LBM), capable de gérer simultanément locomotion et manipulation.



Une vidéo montre Atlas accomplissant des tâches de tri et de rangement en s'adaptant à des perturbations imprévues, sans programmation manuelle.



Cette percée résulte du partenariat engagé en octobre 2024. Selon Scott Kuindersma (Boston Dynamics), elle ouvre la voie à des robots 'généralistes' capables de transformer le quotidien.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.