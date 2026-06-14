Toyota remporte la 94e édition des 24 Heures du Mans

(Actualisé avec précisions, résultats)

Toyota a remporté dimanche dans un mouchoir de poche la 94e édition de la course d'endurance automobile des 24 Heures du Mans.

Au terme d'une épreuve très serrée, le constructeur automobile japonais est arrivé en tête avec l'hypercar N°7 pilotée à tour de rôle par le britannique Mike Conway, le japonais Kamui Kobayashi et le néerlandais Nyck de Vries, juste devant la BMW N°20 et une autre Toyota, la N°8.

Toyota a bataillé pendant une grande partie de la course avec BMW, parti en pole position, ainsi qu'avec Cadillac, encore en tête dans le dernier quart de l'épreuve.

Le constructeur japonais, qui a déjà signé cinq victoires consécutives au Mans, n'avait pas gagné dans la Sarthe depuis 2022.

La Cadillac N°12 a fini quatrième tandis que Ferrari, vainqueur des trois précédentes éditions, a terminé cinquième avec la voiture N°51.

En tout 62 bolides et 186 pilotes étaient engagés cette année au Mans. Alpine, la marque sportive du groupe Renault qui va quitter l'endurance à la fin de la saison, a placé deux hypercars aux 6e et 10e places, tandis que les deux 9X8 de la marque Peugeot du groupe Stellantis ont franchi la ligne d'arrivée en 11e et 12e position.

(Reportage Alan Baldwin, version française Gilles Guillaume)