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Le monument du Milan et du foot italien Franco Baresi est mort
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 08:23
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Le monument du Milan et du foot italien Franco Baresi est mort

Le monument du Milan et du foot italien Franco Baresi est mort

Cette fois, pas de démenti : Franco Baresi s’est éteint ce vendredi à l’âge de 66 ans , triste nouvelle annoncée par son club de toujours, l’AC Milan.

MR pour SOFOOT.com

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