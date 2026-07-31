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Le monument du Milan et du foot italien Franco Baresi est mort
information fournie par So Foot•31/07/2026 à 08:23
Le monument du Milan et du foot italien Franco Baresi est mort
Cette fois, pas de démenti :
Franco Baresi s’est éteint ce vendredi à l’âge de 66 ans
, triste nouvelle annoncée par son club de toujours, l’AC Milan.
En panne d’Espi ? Le Real Madrid tient son nuevo Nueve . C’est un attaquant de 21 ans. Il mesure 1m93. Il débarque de Levante, où il a inscrit treize pions en Liga la saison dernière. Il s’appelle Carlos Espí . Le montant du transfert est estimé à 25 millions d’euros. ...
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Et c’était Ki, c’est ki ? Stephen « Kiki » Ramos est devenu le premier joueur noir à porter le maillot d’une sélection argentine depuis Héctor « Chocolate » Baley. C’était il y a 44 ans. Né à Port-au-Prince et adopté par une famille argentine alors qu’il avait ...
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L'ancien footballeur italien Franco Baresi, figure emblématique du Milan AC et de la Squadra Azzurra dont il a orchestré la défense avec maestria durant les années 1980 et 1990, est mort à l'âge de 66 ans, a annoncé vendredi son ancien club. "Son exemple et ...
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information fournie par France 24•31.07.2026•07:09•
L’UEFA a annoncé son opposition au projet de Gianni Infantino d’ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Réunis en urgence, les 55 membres de l’instance européenne ont voté à l’unanimité un retrait du Mondial si cette réforme ...
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