Toyota relève ses prévisions malgré un bénéfice en baisse au T1 avec la faiblesse en Chine

PHOTO D'ARCHIVES : Lancement du véhicule électrique Toyota Urban Cruiser Ebella

Toyota a relevé mardi ‌de 13% sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel afin de tenir compte ​du yen plus faible, cette révision à la hausse intervenant alors même que le groupe japonais a fait état d'une cinquième baisse trimestrielle consécutive de ses ​résultats, pénalisés par la baisse des ventes en Chine.

Le plus grand constructeur automobile mondial table désormais ​sur un bénéfice d'exploitation de 3.400 ⁠milliards de yens (18,75 milliards d'euros) pour l'exercice en cours, qui s'achèvera fin ‌mars, contre une prévision précédente de 3.000 milliards de yens.

"Outre la révision de nos hypothèses de change, nous avons progressivement ​amélioré nos efforts de ‌commercialisation, notamment grâce à une augmentation des ventes soutenue ⁠par la mise en place d’itinéraires logistiques alternatifs vers le Moyen-Orient", a déclaré Toyota dans un communiqué.

Le résultat d’exploitation du premier trimestre (avril-juin) a reculé de ⁠9% pour s’établir à ‌1.060 milliards de yens, alors que huit analystes tablaient sur ⁠un résultat médian de 1.110 milliards de yens selon les données ‌LSEG.

Ces perspectives révisées ne prennent pas non plus en compte l'impact ⁠du tremblement de terre meurtrier qui a frappé l'île ⁠japonaise de Kyushu le ‌mois dernier, perturbant la production chez les fournisseurs et contraignant Toyota à ​interrompre la production dans quatre usines ‌japonaises.

Toyota a également annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1.000 milliards de yens, soit ​jusqu'à 4,22% du capital en circulation. Le groupe prévoit par ailleurs d'annuler 200 millions d'actions.

Il a par ailleurs relevé son objectif annuel de ⁠livraisons de véhicules de 100.000 unités, le portant à 9,7 millions, en invoquant une demande soutenue en Amérique du Nord et en Europe, qui comptent parmi les rares marchés où Toyota a enregistré une croissance de ses ventes au cours du trimestre d’avril à juin.

(Daniel Leussink, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)