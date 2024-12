Toyota: reçoit trois prix lors des 'Automobile Awards 2024' information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir reçu trois prix à l'occasion des Automobile Awards 2024.



La Toyota Yaris Cross s'est distinguée dans le cadre du Grand Prix décerné par le public. La Yaris Cross est le modèle le plus vendu de Toyota en Europe et l'hybride la plus vendue en France, tous segments confondus.



Le Toyota C-HR Hybride Rechargeable 220, avec sa technologie PHEV particulièrement efficiente, est récompensé dans la catégorie Green Tech.



Enfin, le partenariat de Toyota avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été salué dans le cadre du Prix Spécial du Jury.





