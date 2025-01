Toyota: présente son SUV 100% électrique en Europe information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son nouveau SUV 100 % électrique, l'Urban Cruiser, fait ses débuts européens au Salon de l'Auto de Bruxelles, du 10 au 19 janvier.



Ce modèle, disponible en versions traction et transmission intégrale, sera proposé avec deux batteries (49 et 61 kWh) utilisant une technologie durable et économique.



Selon le constructeur, ce modèle se distingue par son design ' Urban Tech ', une habitabilité généreuse, et des équipements haut de gamme tels qu'un système multimédia numérique, des fonctions de sécurité avancées, et des finitions exclusives.



Toyota vise à renforcer sa position sur le marché compétitif des SUV électriques en Europe.





