Toyota présente le nouveau Hilux, incluant une première version 100% électrique
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 10:35
Le nouveau Hilux adopte une carrosserie Double Cab, une direction assistée électrique et une transmission intégrale sur toute la gamme. La version BEV, dotée d'une batterie lithium-ion de 59,2 kWh et d'une autonomie d'environ 240 km, sera lancée à partir de décembre 2025.
La version hybride 48V, produite dès le printemps 2026, associe un moteur 2,8 litres à un système électrique pour améliorer souplesse et efficacité tout en maintenant une capacité de remorquage de 3500 kg. Le design, inspiré du Land Cruiser, et les systèmes de sécurité Toyota T-Mate marquent une montée en gamme notable pour le modèle emblématique.
