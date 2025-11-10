 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,92
+1,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Toyota présente le nouveau Hilux, incluant une première version 100% électrique
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 10:35

Toyota annonce la neuvième génération de son pick-up Hilux, symbole mondial de robustesse, avec pour la première fois une version à batterie électrique (BEV). Ce modèle s'inscrit dans la stratégie multipath du groupe, qui combine plusieurs motorisations selon les besoins régionaux : BEV, hybride 48V, essence, diesel et, à partir de 2028, une version à pile à combustible hydrogène.

Le nouveau Hilux adopte une carrosserie Double Cab, une direction assistée électrique et une transmission intégrale sur toute la gamme. La version BEV, dotée d'une batterie lithium-ion de 59,2 kWh et d'une autonomie d'environ 240 km, sera lancée à partir de décembre 2025.

La version hybride 48V, produite dès le printemps 2026, associe un moteur 2,8 litres à un système électrique pour améliorer souplesse et efficacité tout en maintenant une capacité de remorquage de 3500 kg. Le design, inspiré du Land Cruiser, et les systèmes de sécurité Toyota T-Mate marquent une montée en gamme notable pour le modèle emblématique.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank