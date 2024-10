Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: partenariat technique avec l'écurie Haas en F1 information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Toyota Gazoo Racing (TGR) annonce avoir conclu un partenariat technique avec une équipe de Formule 1, MoneyGram Haas F1, pour le développement des voitures.



Les ingénieurs et mécaniciens de TGR participeront au développement des voitures de Haas F1, notamment sur les tests et l'aérodynamique, pour améliorer les compétences et intégrer les enseignements dans la production de véhicules.



Ce partenariat soutient l'ambition de TGR et de Haas de développer les talents dans les sports mécaniques.





