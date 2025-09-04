Le déficit commercial canadien diminue en juillet grâce à un regain des exportations

Le déficit commercial canadien s'est réduit en juillet, passant de 6 milliards de dollars le mois précédent à 4,9 milliards de dollars (3,73 millions d'euros), en raison notamment d'une reprise des exportations, selon des données de Statistique Canada publiées jeudi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le Canada, en conflit commercial avec les États-Unis, a vu ses exportations totales augmenter de 0,9% dans l'ensemble en juillet, soit une troisième augmentation mensuelle consécutive.

Avec les Etats-Unis seuls, son principal partenaire économique, l'excédent commercial du Canada a presque doublé, passant de 3,7 milliards de dollars en juin à 6,7 milliards (4,16 milliards d'euros) en juillet.

C'est "le surplus le plus élevé" depuis mars, mois au cours duquel les surtaxes du président Donald Trump sont entrées en vigueur.

C'est le résultat conjugué d'une hausse des exportations énergétiques canadiennes et d'une baisse des importations de produits américains.

Les deux pays se livrent une bataille commerciale depuis des mois, malgré l'abandon en août des contre-droits de douane canadiens sur certains produits américains. Et les discussions se poursuivent entre les deux administrations pour chercher une entente commerciale.

En juillet, ce sont les expéditions canadiennes de produits énergétiques qui ont tiré les exportations dans leur ensemble, grimpant de 4,2% ce qui correspond à "la hausse la plus marquée" du mois, selon l'agence nationale de statistiques, dans un communiqué.

Les exportations vers les marchés américains ont bondi de 5% surtout grâce à "la hausse des exportations de pétrole brut et de voitures automobiles".

"Les exportations canadiennes continuent de se redresser après leur plus bas niveau en cinq ans, en avril", a déclaré dans une note l'économiste de la banque TD, Marc Ercolao, ajoutant que "l'incertitude continue de planer" à propos du commerce.

Contrairement aux autres années, Statistique Canada précise que les arrêts saisonniers des usines de montage de véhicules automobiles ont été "moins importants" cet été en raison du "ralentissement de la production résultant entre autres des droits de douane imposés par les États-Unis".

"Les exportations canadiennes et le déficit commercial ont commencé à se stabiliser en juillet, mais à des niveaux plus faibles que ceux qui prévalaient avant l'imposition des droits de douane américains", a réagi dans une note l'économiste de la banque CIBC, Andrew Grantham.

Pour leur part, les importations totales ont reculé de 0,7% en juillet, une baisse "de loin" attribuable aux "machines, matériel et pièces industriels", en recul de -18,8%.

Les importations en provenance des États-Unis spécifiquement ont reculé de 2,2% en juillet, soit une quatrième diminution en cinq mois.