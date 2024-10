Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: nouvel investissement, de 500 M$, dans Joby Aviation information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé un investissement supplémentaire de 500 M$ dans Joby Aviation, une société qui développe des taxis aériens électriques pour le transport commercial de passagers.



Cet investissement doit permettre de soutenir la certification et la production commerciale du taxi aérien électrique de Joby, dans le but de concrétiser la vision commune des deux sociétés en matière de mobilité aérienne.



L'investissement, qui sera réalisé en deux tranches égales, est soumis aux approbations réglementaires standard et à certaines autres conditions, à la finalisation d'accords collaboratifs et commerciaux et, en ce qui concerne la deuxième tranche, à la finalisation des conditions liées à une alliance stratégique axée sur la fabrication commerciale et à certaines autres conditions.



Cette opération portera l'investissement total de Toyota Motor Corporation dans Joby à 894 millions de dollars.



Elle sera effectuée sous forme d'échange d'espèces contre des actions ordinaires, la première tranche devant être clôturée plus tard cette année et la seconde en 2025.







