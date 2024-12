Toyota: nouveau plan de production de piles à combustible information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé que son nouveau plan de production de piles à combustible et d'un système d'électrolyse de l'eau pour fournir de l'hydrogène a été retenu par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) dans le cadre de son programme de soutien à la création de chaînes d'approvisionnement GX.



Ce programme du METI est basé sur le projet de loi pour une transition en douceur vers une structure économique décarbonisée et axée sur la croissance (loi sur la promotion du GX).



Il vise à établir une chaîne d'approvisionnement nationale dans le domaine du GX, notamment pour les piles à combustible et les systèmes d'électrolyse de l'eau qui sont indispensables pour atteindre la neutralité carbone.



'Nous visons à établir une position forte sur le marché des camions commerciaux utilisant l'hydrogène en 2030. La cible sera le marché des piles à combustible en Europe et en Amérique, où la demande devrait croître, avec pour objectif de fournir 75 000 unités' indique le groupe.





