Toyota: nouveau directeur marketing pour la France information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Toyota France annonce que Ludovic Billiet succédera à Luca Neyroz au poste de directeur marketing à partir du 1er janvier 2025.



Ludovic Billiet, fort de son expérience chez Toyota Motor Europe et d'une carrière variée incluant des postes en marketing, ventes et gestion de gammes produit, mettra son expertise au service du développement de la marque en France.



Luca Neyroz rejoindra Toyota Motor Europe en tant que Head of Toyota Product & Marketing Planning à la même date.





