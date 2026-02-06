 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toyota nomme un nouveau DG, relève son objectif de bénéfice pour 2026
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:11

Le logo Toyota lors d'un événement à Mumbai

Le logo Toyota lors d'un événement à Mumbai

Le directeur général de Toyota Motor, Koji Sato, va quitter ses fonctions après seulement trois ans à la tête du plus grand ‍constructeur automobile mondial et sera remplacé par le directeur financier actuel, Kenta Kon, a annoncé le groupe vendredi.

Ce remaniement, qui verra Koji Sato assumer les fonctions de vice-président et de directeur industriel, ‌intervient alors que le groupe japonais fait l'objet d'une surveillance accrue en raison du rachat prévu de sa filiale Toyota Industries, spécialisée dans les chariots élévateurs.

Ce changement à la ​tête de l'entreprise, qui n'était pas anticipé, intervient également alors que le constructeur automobile a ⁠relevé son objectif de bénéfice pour l'année de près de 12%, grâce à la faiblesse du yen et à ses efforts de réduction des coûts.

Kenta Kon ⁠se concentrera désormais sur la ‍gestion interne de l'entreprise tandis que Koji Sato se concentrera sur l'industrie ⁠au sens large. Ces changements visent à accélérer la prise de décision à un moment où les concurrents chinois bouleversent le secteur automobile à une vitesse alarmante.

Kenta Kon est également actuellement responsable ​des finances chez Woven by Toyota, une filiale spécialisée dans les technologies de mobilité. Cette expérience devrait s'avérer utile alors que Toyota tente de combler son retard en matière de logiciels par ⁠rapport à ses concurrents chinois.

Koji Sato a succédé à Akio Toyoda, petit-fils du ​fondateur de Toyota, à la tête de l'entreprise en avril 2023, à ​un moment où le ​groupe subissait une pression intense en raison de son retard dans le domaine des véhicules électriques ​à batterie.

Le pari audacieux du constructeur automobile sur ⁠les hybrides essence-électricité s'est avéré visionnaire et a contribué à soutenir des années de ventes record, notamment l'année dernière, où Toyota a conservé sa place de numéro un mondial des ventes.

Pendant le mandat de Koji Sato, l'action Toyota a progressé de 111%, dividendes compris. Cependant, le groupe a également perdu ‌des parts de marché pendant cette période au profit de concurrents chinois plus agiles, tels que BYD, dans des régions comme l'Asie du Sud-Est.

Le groupe a annoncé prévoir désormais un bénéfice d'exploitation de 3.800 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, en hausse de 11,8%, contre une estimation de 3.400 milliards de yens précédemment.

(Daniel Leussink et David Dolan; version française Etienne ‌Breban; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:22

    ce sont les plus forts !! vive toyota

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Société Générale: résultats records en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 11:54 

    La banque Société Générale , en difficulté en 2023, a remonté la pente depuis l'arrivée à sa tête d'un nouveau directeur général, Slawomir Krupa, qui peut se targuer de voir le groupe atteindre des records en 2025 sur les revenus et le bénéfice net. "La transformation ... Lire la suite

  • Cette photo diffusée par le ministère omanais des Affaires étrang-res montre le ministre (D) recevant les envoyés américains Steve Witkoff (C) et Jared Kushner (G) à l'ouverture de négociations irano-américaines à Mascate, le 6 février 2026 ( Omani Foreign Ministry / Handout )
    L'Iran et les Etats-Unis ont entamé des pourparlers à Oman
    information fournie par AFP 06.02.2026 11:54 

    L'Iran et les Etats-Unis ont engagé vendredi à Oman des pourparlers que Téhéran veut limiter à son programme nucléaire, Washington laissant toujours planer la menace d'une action militaire en cas d'échec de la diplomatie. Le gouvernement iranien a annoncé en fin ... Lire la suite

  • Des conscrits finlandais en tenue de camouflage installent des mines à Kajaani, en Finlande, le 3 février 2026 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    Dans la forêt finlandaise, l'armée réapprend à poser des mines
    information fournie par AFP 06.02.2026 11:52 

    Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnels, ... Lire la suite

  • Le président bolivien Rodrigo Paz au Panama le 28 janvier 2026. ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Trafic de drogue, énergies propres... : l'UE annonce une coopération de plusieurs millions d'euros avec la Bolivie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.02.2026 11:51 

    Depuis l'arrivée au pouvoir du président bolivien Rodrigo Paz en novembre dernier, les relations avec l'Europe et les Etats-Unis sont redevenues une priorité. Une "nouvelle phase". Une délégation de l'Union européenne a annoncé un programme de coopération de plusieurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank