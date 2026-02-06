Toyota nomme un nouveau DG, relève son objectif de bénéfice pour 2026

Le logo Toyota lors d'un événement à Mumbai

Le directeur général de Toyota Motor, Koji Sato, va quitter ses fonctions après seulement trois ans à la tête du plus grand ‍constructeur automobile mondial et sera remplacé par le directeur financier actuel, Kenta Kon, a annoncé le groupe vendredi.

Ce remaniement, qui verra Koji Sato assumer les fonctions de vice-président et de directeur industriel, ‌intervient alors que le groupe japonais fait l'objet d'une surveillance accrue en raison du rachat prévu de sa filiale Toyota Industries, spécialisée dans les chariots élévateurs.

Ce changement à la ​tête de l'entreprise, qui n'était pas anticipé, intervient également alors que le constructeur automobile a ⁠relevé son objectif de bénéfice pour l'année de près de 12%, grâce à la faiblesse du yen et à ses efforts de réduction des coûts.

Kenta Kon ⁠se concentrera désormais sur la ‍gestion interne de l'entreprise tandis que Koji Sato se concentrera sur l'industrie ⁠au sens large. Ces changements visent à accélérer la prise de décision à un moment où les concurrents chinois bouleversent le secteur automobile à une vitesse alarmante.

Kenta Kon est également actuellement responsable ​des finances chez Woven by Toyota, une filiale spécialisée dans les technologies de mobilité. Cette expérience devrait s'avérer utile alors que Toyota tente de combler son retard en matière de logiciels par ⁠rapport à ses concurrents chinois.

Koji Sato a succédé à Akio Toyoda, petit-fils du ​fondateur de Toyota, à la tête de l'entreprise en avril 2023, à ​un moment où le ​groupe subissait une pression intense en raison de son retard dans le domaine des véhicules électriques ​à batterie.

Le pari audacieux du constructeur automobile sur ⁠les hybrides essence-électricité s'est avéré visionnaire et a contribué à soutenir des années de ventes record, notamment l'année dernière, où Toyota a conservé sa place de numéro un mondial des ventes.

Pendant le mandat de Koji Sato, l'action Toyota a progressé de 111%, dividendes compris. Cependant, le groupe a également perdu ‌des parts de marché pendant cette période au profit de concurrents chinois plus agiles, tels que BYD, dans des régions comme l'Asie du Sud-Est.

Le groupe a annoncé prévoir désormais un bénéfice d'exploitation de 3.800 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, en hausse de 11,8%, contre une estimation de 3.400 milliards de yens précédemment.

(Daniel Leussink et David Dolan; version française Etienne ‌Breban; édité par Augustin Turpin)