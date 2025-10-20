Toyota Motor Europe atteint un nouveau record de ventes sur neuf mois
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:40
La marque Toyota conserve la 2e place du marché européen avec 865 401 véhicules vendus, soutenue par les Yaris Cross, Corolla et C-HR. Toyota Professional progresse de 21% à 117 410 véhicules, un record, tiré par les gammes Hilux et Proace.
Lexus enregistre également un record avec 65 051 unités (+2%), dont 94% électrifiées. Till Conrad, vice-président exécutif des ventes, souligne que cette performance 'reflète la forte demande des clients pour la gamme multi-technologies Toyota et Lexus, adaptée à la diversité du marché européen'.
