Toyota: le C-HR passe le million de ventes en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 13:17









(CercleFinance.com) - Ce SUV Toyota du segment C vient d'atteindre le million d'unités vendues depuis son lancement en 2016.



Il s'agit d'un cap symbolique franchi par la deuxième génération de Toyota C-HR dessinée, développée, fabriquée en Europe.



Le nouveau Toyota C-HR hybride rechargeable a boosté les ventes de PHEV Toyota en Europe. le nouveau Toyota C-HR PHEV a contribué de manière significative à l'augmentation de 93 % des ventes de véhicules hybrides rechargeables de Toyota d'une année sur l'autre en Europe.



'Les clients ont réagi positivement, plus de la moitié d'entre eux citant le style de la voiture comme principale raison d'achat contribuant ainsi à faire du Toyota C-HR le modèle le plus efficace de Toyota pour attirer de nouveaux clients vers la marque pour la première fois' indique le groupe.





