Toyota: lancement de deux modèles PHEV au Japon information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement des modèles Alphard et Vellfire hybrides rechargeables (PHEV) au Japon, les premiers minivans PHEV du pays, à compter du 31 janvier 2025.



Les versions essence et hybrides (HEV) améliorées seront disponibles à partir du 7 janvier 2025.



Ces véhicules, redessinés en 2023, visent à offrir une mobilité confortable et silencieuse, idéale pour les familles et les usages VIP.



Les PHEV bénéficient d'une batterie lithium-ion de grande capacité, garantissant une meilleure stabilité, un confort accru et une autonomie en mode électrique de 73 km, répondant ainsi aux besoins de déplacements quotidiens et de longs trajets.



Le constructeur précise que ces modèles contribuent à la neutralité carbone et reflètent sa stratégie d'électrification multi-voies pour répondre à divers besoins.





