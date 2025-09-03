Toyota lance la production d'un véhicule électrique en République tchèque
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 12:49
Un investissement majeur sera consacré à l'extension du site de TMMCZ situé à Kolin, dont la superficie passera de 152 000 m2 à 173 000 m2.
Ce site permettra d'accueillir la production d'un nouveau véhicule et de sa batterie, et d'intégrer de nouveaux ateliers de mise en peinture et de soudage.
La construction de l'usine de production du nouveau BEV représente un financement de l'ordre de 680 millions d'euros, comprenant un investissement du gouvernement tchèque de 64 millions d'euros dédié à une installation spécifique pour l'assemblage de batteries.
Toyota produit actuellement l'Aygo X Hybride et la Yaris Hybride sur le site de TMMCZ, avec une capacité d'environ 220 000 véhicules par an.
Yoshihiro Nakata, Président et CEO de Toyota Motor Europe : ' Ce projet de haute technologie renforcera notre présence sur le marché européen et, associé à nos autres solutions, il participera à l'avènement d'un transport plus efficient. '
