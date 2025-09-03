 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Toyota lance la production d'un véhicule électrique en République tchèque
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 12:49

(Zonebourse.com) - Le groupe a annoncé l'entrée en production d'un nouveau véhicule électrique à batterie (BEV) sur le site de Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ).

Un investissement majeur sera consacré à l'extension du site de TMMCZ situé à Kolin, dont la superficie passera de 152 000 m2 à 173 000 m2.

Ce site permettra d'accueillir la production d'un nouveau véhicule et de sa batterie, et d'intégrer de nouveaux ateliers de mise en peinture et de soudage.

La construction de l'usine de production du nouveau BEV représente un financement de l'ordre de 680 millions d'euros, comprenant un investissement du gouvernement tchèque de 64 millions d'euros dédié à une installation spécifique pour l'assemblage de batteries.

Toyota produit actuellement l'Aygo X Hybride et la Yaris Hybride sur le site de TMMCZ, avec une capacité d'environ 220 000 véhicules par an.

Yoshihiro Nakata, Président et CEO de Toyota Motor Europe : ' Ce projet de haute technologie renforcera notre présence sur le marché européen et, associé à nos autres solutions, il participera à l'avènement d'un transport plus efficient. '

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

