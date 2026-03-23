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Toyota investit 1 milliard de dollars dans ses activités au Kentucky et en Indiana
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota 7203.T a annoncé lundi qu'il investirait 1 milliard de dollars dans ses activités au Kentucky et en Indiana afin d'offrir une gamme de véhicules diversifiée et de répondre à la demande croissante des clients.

Cette annonce fait suite à l'engagement pris par le constructeur automobile en novembre 2025, d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans ses usines américaines au cours des cinq prochaines années.

* Sur le milliard de dollars, Toyota investira 800 millions de dollars dans ses activités du Kentucky afin de préparer l'usine à accueillir son deuxième véhicule électrique à batterie et d'augmenter la capacité d'assemblage des modèles Camry et RAV4.

* Il investira également 200 millions de dollars dans ses activités de l'Indiana pour augmenter la capacité de production de son SUV, le Grand Highlander.

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