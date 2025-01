Toyota: hausse de 3,3% des ventes de Lexus en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 15:42









(CercleFinance.com) - Les résultats des ventes globales de Lexus pour la période allant de janvier à décembre 2024 ont atteint un niveau record de 851 214 unités (soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente).



'Cette croissance a été attribuée à une forte demande, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'à la reprise d'un approvisionnement stable en pièces, ce qui a contribué à l'augmentation des ventes mondiales' indique le groupe.



En termes de modèles, les nouveaux modèles LBX et LM ont été bien accueillis, en plus des ventes importantes des modèles de base RX et NX.



Les modèles 100% électrique (BEV), tels que le ' RZ ' et le ' UX300e ', ont également enregistré une croissance de 19 % d'une année sur l'autre. La proportion de véhicules électrifiés affiche un niveau record de 52 % des ventes totales de Lexus.



Takashi Watanabe, Président de Lexus International, a déclaré : ' En 2024, Lexus a lancé les tout nouveaux LBX et GX, offrant une nouvelle expérience qui a été très appréciée par de nombreux clients.'





