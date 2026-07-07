Toyota et onX étendent leur partenariat

La filiale nord-américaine de Toyota et la plateforme de navigation numérique onX franchissent une nouvelle étape dans leur alliance. En intégrant des services premium aux véhicules tout-terrain de la marque, le constructeur japonais mise sur l'expérience client pour booster ses ventes de SUV et de pick-ups.

Les deux sociétés ont officialisé aujourd'hui l'extension de leur partenariat stratégique pour une deuxième année. Cette alliance commerciale vise à fusionner les véhicules tout-terrain du constructeur avec l'écosystème numérique de cartographie de pointe d'onX.

Pour capter et fidéliser une clientèle d'acheteurs passionnés d'aventures, Toyota proposera désormais six mois d'accès gratuit à l'abonnement premium onX Elite pour tout achat de certains modèles 2026 phares, tels que le Tundra, le Tacoma, le 4Runner, le Sequoia ou le Land Cruiser. Cette offre donne accès à un réseau complet de cartographie hors ligne (chasse, pêche, hors-piste) à travers les Etats-Unis.

Un levier marketing axé sur la responsabilité écologique

Au-delà de l'argument technologique, les deux partenaires articulent leur stratégie autour de la préservation environnementale, un enjeu crucial pour l'image de marque des constructeurs de gros véhicules. Ils déploient ainsi à l'échelle nationale le projet Trail Revival, un plan d'investissement dédié à la restauration et à la maintenance des sentiers ainsi qu'à la préservation de l'accès aux terres publiques.

"Ce partenariat vise à donner aux gens les moyens de vivre des expériences de plein air mémorables et de s'aventurer plus loin en toute sérénité", explique Owen Peacock, Directeur Général du marketing chez Toyota Motor North America.

L'initiative s'accompagne du lancement du programme Trail Creators, un réseau de créateurs de contenu chargé de promouvoir les bonnes pratiques de loisirs via l'application onX Offroad. Avec ce double positionnement mêlant services numériques connectés et engagement durable, Toyota renforce la valeur ajoutée de sa gamme utilitaire et tout-terrain sur le marché très concurrentiel de l'automobile nord-américain.