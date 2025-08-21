Toyota et Mazda testent un système de stockage d'énergie à batteries recyclées information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 10:19









(Zonebourse.com) - Toyota Motor Corporation et Mazda Motor Corporation annoncent le lancement de tests conjoints du système de stockage d'énergie Sweep de Toyota, utilisant des batteries de véhicules électrifiés.



Les essais se déroulent sur le site de Mazda à Hiroshima, où l'entreprise exploite la seule centrale de production d'électricité détenue par un constructeur automobile au Japon.



Les deux systèmes de gestion énergétique seront interconnectés afin de vérifier la stabilité, la qualité et l'efficacité des cycles de charge et de décharge. L'objectif est d'intégrer le stockage aux énergies renouvelables, dont la production est variable, et de contribuer à la neutralité carbone.



Ce projet s'inscrit dans la création d'un écosystème de batteries, enjeu stratégique pour l'industrie automobile japonaise, visant à assurer un approvisionnement durable en ressources critiques et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.



Toyota et Mazda entendent poursuivre une approche multipiste pour atteindre la neutralité carbone et accroître leur compétitivité.





